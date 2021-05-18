Звездный хавбек Марко Ройс, который много страдал от травм, после изнурительного сезона решил взять паузу и не ехать на Евро-2020.

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"После изнурительного, но в конце концов успешного сезона, я вместе с главным тренером сборной решил не ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень тяжелым, ведь я чувствую гордость, когда мне позволяют играть за свою страну", – написал Ройс.

Футболист пообещал сделать все возможное, чтобы оптимально начать следующий сезон.

Напомним, на стадии группового этапа Евро-2020 Германия сыграет против Франции, Португалии и Венгрии.