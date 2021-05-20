У розширену заявку потрапили 30 футболістів. Виклик отримав і колишній динамівець Александар Драговіч, який зараз захищає кольори Байєра.
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Розширена заявка збірної Австрії
Воротарі: Бахманн, Перван, Лінднер, Шлагер;
Захисники: Алаба, Драговіч, Фрідль, Хінтереггер, Лайнер, Лінхарт, Мвене, Пош, Тріммель, Ульмер;
Півзахисники: Баліч, Баумгартлінгер, Баумгартнер, Гріллітч, Ільзанкер, Лаймер, Лазаро, Забітцер, Шауб, Шлагер, Шопф;
Нападники: Арнаутовіч, Грбіч, Грегоріч, Калайджіч, Онісіво.
Нагадаємо, Україна зіграє проти Австрії у рамках 3 туру групового етапу Євро-2020. Матч відбудеться 21 червня.