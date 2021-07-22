Бывший футболист Александр Алиев начал открытую конфронтацию с Украинской ассоциацией футбола.

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Ранее ведомство направило ему предупреждение за первый клип, в котором бывший футболист исполняет рэп о футболе с использованием нецензурной лексики.

Футболист решил ответить функционерам очередным клипом, в котором опять же с помощью нецензурной лексики "наезжает" на Лучано Лучи и Франческо Баранку. Посмотреть видео можно по ссылке.

УАФ уже отреагировала на скандальный клип бывшего футболиста. По мнению ведомства, быстрое распространение клипа в СМИ "носит заказной характер". Вместе с тем в сообщении УАФ нет ни одного опровержения утверждений, которые озвучил Алиев в своем клипе.