Колишній футболіст Олександр Алієв розпочав відкриту конфронтацію з Українською асоціацією футболу.

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Раніше відомство надіслало йому попередження за перший кліп, в якому колишній футболіст виконує реп про футбол з використанням нецензурної лексики.

Футболіст вирішив відповісти функціонерам черговим кліпом, в якому знову ж таки з допомогою нецензурної лексики "наїжджає" на Лучано Лучі та Франческо Баранку. Подивитися відео можна за посиланням.

УАФ вже відреагувала на скандальний кліп колишнього футболіста. На думку відомства, швидке поширення кліпу в ЗМІ "має замовний характер". Разом з тим в повідомленні УАФ немає жодного спростування тверджень, які озвучив Алієв у своєму кліпі.