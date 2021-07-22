На данный момент Ванхазебрук не знает, может ли рассчитывать на Романа в новом сезоне. Трансферные слухи не дают специалисту возможности определить роль украинца в команде.

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Как только Роман вернется из отпуска – я поговорю с ним. Сначала, как у него дела, и узнаю, о чем он думает. Тогда и посмотрим, будет ли он за нас еще играть. После этой беседы что-то прояснится, – сказал он.

Ранее звучала информация, что Гент и Бенфика уже согласовали трансфер Романа Яремчука, а сам футболист согласился на переезд в Португалию. В Бенфике Роман станет заменой Харису Сеферовичу, на которого нацелился Вулверхэмптон.

В сезоне 2020/21 Яремчук провел 43 матча в футболке Гента, забил 23 гола и отдал 8 ассистов.