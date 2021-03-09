Агент нападающего Гента Романа Яремчука Сергей Серебренников считает, что украинец готов к смене команды.

По мнению Сергея Серебренникова, Роман Яремчук показал большой прогресс, поэтому заслужил внимание европейских грандов.

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"За три года он достиг значительного прогресса. Набрал мышц, окреп, и это видно невооруженным глазом.

Найти хорошую "девятку" в Европе сейчас достаточно непросто, и он именно такой. Думаю, Роман готов сделать шаг вперед и выйти из своей зоны комфорта. В Бельгии он чувствует себя достаточно уверенно", – сказал Серебренников.

По слухам СМИ, на Яремчука претендуют Спортинг и Рома. В текущем сезоне чемпионата Бельгии украинский форвард провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.