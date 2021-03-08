Безус ассистирует, Яремчук забивает – украинцы приносят победу Генту
Роман Яремчук и Роман Безус вышли в старте Гента на поединок против Остенде. В конце первого тайма они организовали победное взятие ворот.
Источник: 24 канал
Ключевой момент встречи произошел на 41-й минуте. Роман Безус идеальной передачей вывел на ударную позицию Романа Яремчука. Нападающий сборной Украины завершил эпизод не менее удачно и пробил мимо голкипера.
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Безус покинул поле на 80-й минуте, а Яремчука заменили в компенсированное время. Тогда же на поле появился еще один украинец Игорь Пластун.
Победа позволила "буйволам" набрать 40 очков и закрепиться на 10-й строчке. Кроме того, Гент имеет игру в запасе и может улучшить свое турнирное положение.
Для Яремчука гол в ворота Остенде стал 15-м в этом сезоне Лиги Жупиле. Таким образом он вышел на четвертое место в гонке бомбардиров. Лидирует форвард Генка Пол Онуачу с 25 результативными ударами.
Гол Яремчука
Чемпионат Бельгии, 29 тур
Гент – Остенде 1:0
Гол: Яремчук, 41.
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