Украинец отыграл первый тайм на "Сан-Сиро". Его команда минимально уступила миланскому Интеру.

Источник: 24 канал

Аталанта ехала в Милан к грозному сопернику, который находился в прекрасной форме – шесть побед кряду в Серии А. Матч с лидером чемпионата должен был стать серьезным тестом для бергамасков.

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Руслан Малиновский, который вышел в старте, был активным, часто встречался с мячом, однако не особо повлиял на общую сонную картину на поле. Только в конце первого тайма Малиновский выполнил серию угловых с правого фланга. Сначала забивать мог Луис Муриель, а затем на ударной позиции после навеса Руслана оказался Берат Джимсити. С линии ворот мяч вынес Марцело Брозович.

В перерыве Джан Пьеро Гасперини заменил украинца на Йосипа Иличича. Стоит заметить, что за 45 минут Малиновский выполнил 21 передачу с хорошим процентом точности – 85,7. WhoScored оценил Малиновского восьмым баллом в команде – 6,65.

На старте второй половины Интер забил единственный гол в поединке. После суеты в штрафной словак Милан Шкриньяр мощно пробил в угол ворот.

Победа позволила команде Антонио Конте закрепиться на вершине таблицы с 62 очками. Аталанта идет пятой и имеет в активе 49 пунктов.

Чемпионат Италии, 26 тур

Интер – Аталанта 1:0

Гол: Шкриньяр, 54.