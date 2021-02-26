Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 2020/21.

Интересно Сирота попал в сборную недели Лиги Европы от УЕФА

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы выглядят так:

Динамо – Вильярреал

Рома – Шахтер

Аякс – Янг Бойз

Олимпиакос – Арсенал

Динамо Загреб – Тоттенхэм

Манчестер Юнайтед – Милан

Славия – Рейнджерс

Гранада – Мольде

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 11 марта, а ответные – на 18 марта. Динамо начнет дома, а Шахтер – на выезде. Отметим, что Рому тренирует Паулу Фонсека, ранее возглавлявший "горняков".