1/8 Лиги Европы: Динамо сыграет с Вильярреалом, Шахтер поборется с Ромой
Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы.
Источник:24 канал
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 2020/21.
Интересно Сирота попал в сборную недели Лиги Европы от УЕФА
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы выглядят так:
Динамо – Вильярреал
Рома – Шахтер
Аякс – Янг Бойз
Олимпиакос – Арсенал
Динамо Загреб – Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед – Милан
Славия – Рейнджерс
Гранада – Мольде
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 11 марта, а ответные – на 18 марта. Динамо начнет дома, а Шахтер – на выезде. Отметим, что Рому тренирует Паулу Фонсека, ранее возглавлявший "горняков".
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