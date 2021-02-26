Защитник Брюгге Эдуард Соболь может попробовать свои силы в новом чемпионате.

По словам футбольного агента Сергея Серебренникова, украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь может проявить свои амбиции в новом чемпионате.

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"Футбол – это всегда качели вверх и вниз. Но если говорить в общем об этом сезоне, то он хорош, как для команды, так и для Эдика. В этом году он сделал шаг вперед в плане качества игры. Сейчас он – добротный игрок основного состава .

Соболь продолжает расти и развиваться. У него все хорошо. В клубе им очень довольны. Думаю, все будет хорошо с контрактом. Но это уже будет решаться между клубами. Пока нет какой-то новой информации по этому поводу.

Соболю нравится команда, чемпионат и страна. Но как любой амбициозный игрок, возможно, он захочет попробовать себя в интересной лиге. Это уже вопрос будущего", –сказал Серебренников.

Напомним, что Динамо выбило Брюгге на стадии 1/16 финала Лиги Европы. В чемпионате Бельгии Брюгге возглавляет турнирную таблицу.