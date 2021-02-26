Стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи.

У Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2020/21.

Цікаво Сирота потрапив у збірну тижня Ліги Європи від УЄФА

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи виглядають так:

Динамо – Вільяреал

Рома – Шахтар

Аякс – Янг Бойз

Олімпіакос – Арсенал

Динамо Загреб – Тоттенхем

Манчестер Юнайтед – Мілан

Славія Прага – Рейнджерс

Гранада – Мольде

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 11 березня, а матчі-відповіді – на 18 березня. Динамо розпочне вдома, а Шахтар – на виїзді. Зазначимо, що Рому тренує Паулу Фонсека, який раніше очолював "гірників".