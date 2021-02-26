Сирота попал в сборную недели Лиги Европы от УЕФА
Уверенная игра молодого центрального защитника Александра Сироты не обошла внимание футбольной общественности.
Источник:УЄФА
УЕФА назвал сборную недели Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала турнира.
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Место центрального защитника занял талант Динамо Александр Сирота. Он присоединился к "сухому" результату киевлян в проистоянни с Брюгге.
Отметим, что для Сироты это был первый матч в 2021 году. Ранее молодой футболист получил травму.
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