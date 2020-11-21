Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань проаналізував невдачу у кваліфікації на Євро-2021.

"Думаю, що оцінка недоречна, тому що ми не вийшли на Євро. І оцінювати нас не варто. Хтось в індивідуальному плані виріс, заграв в клубі, у Лізі чемпіонів, в Лізі Європи, в закордонних клубах. Індивідуально ми однозначно виросли. Але як команда ми не добилися результату. Оцінки ми не заслужили.

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Чи залишусь на чолі збірної України U-21? Не знаю. Попереду Конгрес, де будуть оцінювати мою роботу. Я не можу бути впевнений в цьому. Як буде. Я повинен, як і кожен тренер, відповідати за результат. Я готовий", – сказав Ротань у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, збірна України U-21 у кваліфікації на Євро-2021 набрала 16 очок та зайняла третє місце.