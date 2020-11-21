Ротань не уверен, что останется во главе сборной Украины U-21
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань проанализировал неудачу в квалификации на Евро-2021.
"Думаю, что оценка неуместна, потому что мы не вышли на Евро. И оценивать нас не стоит. Кто-то в индивидуальном плане вырос, заиграл в клубе, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, в иностранных клубах. Индивидуально мы однозначно выросли. Но как команда мы не добились результата. Оценки мы не заслужили.
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Останусь ли во главе сборной Украины U-21? Не знаю. Впереди Конгресс, где будут оценивать мою работу. Я не могу быть уверен в этом. Как будет. Я должен, как и каждый тренер, отвечать за результат. Я готов", – сказал Ротань в комментарии Футбольному формату.
Напомним, сборная Украины U-21 в квалификации на Евро-2021 набрала 16 очков и заняла третье место.
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