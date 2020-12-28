Роналду – найкращий гравець ХХІ століття
Лідер збірної Португалії та туринського Ювентуса Кріштіану Роналду здобув чергову нагороду.
Європейська асоціація клубів і Європейська асоціація футбольних агентів провели традиційну церемонію нагородження Globe Soccer Awards 2020 року, повідомляє Twitter організації.
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Найбільше голосів у номінації "Найкращий гравець ХХІ століття", в якій також був наставник збірної України Андрій Шевченко та інші зірки, набрав португалець Кріштіану Роналду.
У номінації "Найкращий клуб ХХІ століття" переміг мадридський Реал, який після 2000-го року 5 разів вигравав найпрестижніший клубний трофей – Лігу чемпіонів.
Найкращим гравцем-2020 став форвард Баварії Роберт Лєвандовскі.
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