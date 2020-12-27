Збірна Казахстану проведе відбір на Мундіаль-2022 без свого капітана, якого зловили на вживанні допінгу.

Капітан збірної Казахстану Бауржан Ісламхан дискваліфікований за вживання допінгу на два роки, повідомляє Sport.kz.

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Заборонений препарат метилгексамін, який використовують для збільшення м'язової маси, в організмі 27-річного футболіста виявили місяць тому. Асоціація футболу Казахстану дискваліфікувала гравця на два роки. Аль-Айн розірвав контракт з порушником, а від часу виникнення скандалу він не зіграв жодного матчу.

Відтак, Ісламхан не допоможе "яструбам" у відборі на ЧС-2022, де Казахстан зіграє з Україною. Він один з найдосвідченіших гравців команди – 46 матчів і 3 голи.