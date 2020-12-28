Роналду – лучший игрок XXI века
Лидер сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду получил очередную награду.
Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов провели традиционную церемонию награждения Globe Soccer Awards 2020 года, сообщает Twitter организации.
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Больше всего голосов в номинации "Лучший игрок XXI века", в которой был наставник сборной Украины Андрей Шевченко и другие звезды, набрал португалец Криштиану Роналду.
В номинации "Лучший клуб XXI века" победил мадридский Реал, который после 2000-го года 5 раз выигрывал самый престижный клубный трофей – Лигу чемпионов.
Лучшим игроком-2020 стал форвард Баварии Роберт Левандовски.
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