Лидер сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду получил очередную награду.

Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов провели традиционную церемонию награждения Globe Soccer Awards 2020 года, сообщает Twitter организации.

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Больше всего голосов в номинации "Лучший игрок XXI века", в которой был наставник сборной Украины Андрей Шевченко и другие звезды, набрал португалец Криштиану Роналду.

В номинации "Лучший клуб XXI века" победил мадридский Реал, который после 2000-го года 5 раз выигрывал самый престижный клубный трофей – Лигу чемпионов.

Лучшим игроком-2020 стал форвард Баварии Роберт Левандовски.

Cristiano Ronaldo, addressing the audience after having received the AGENT OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award for Jorge Mendes, at tonight’s gala pic.twitter.com/QHUjoDi6GA — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020