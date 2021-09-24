Ребров зазнав болючого фіаско в Еміратах: Аль-Айн втратив перемогу при перевазі у 3 голи
Джерело:24 канал
Український тренер Сергій Ребров зазнав першої невдачі на чолі Аль-Айна. Команда вперше втратила очки у поточному чемпіонаті.
Чемпіонат ОАЕ, 5-й тур
Аль-Уруба – Аль-Айн – 3:3
Голи: Мадан, 59, 90+9, Обейд, 68 – Лаба, 29, 38, 43 (пен)
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Матч проти Аль-Уруби складався для підопічних Сергія Реброва більш ніж вдало. Ще до перерви Лаба оформив хет-трик і, здавалося, зняв усі запитання щодо переможця.
Але Аль-Айн занадто рано почав святкувати. Після перерви команди помінялися ролями, і господарі заволоділи ініціативою. Мадан та Обейд скоротили відставання, а на останній хвилині матчу Мадан оформив дубль та вирвав для своєї команди нічию.
Аь-Айн залишився на вершині турнірної таблиці та має в активі 13 очок.
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