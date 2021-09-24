Чемпіонат ОАЕ, 5-й тур

Аль-Уруба – Аль-Айн – 3:3

Голи: Мадан, 59, 90+9, Обейд, 68 – Лаба, 29, 38, 43 (пен)

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Матч проти Аль-Уруби складався для підопічних Сергія Реброва більш ніж вдало. Ще до перерви Лаба оформив хет-трик і, здавалося, зняв усі запитання щодо переможця.

Але Аль-Айн занадто рано почав святкувати. Після перерви команди помінялися ролями, і господарі заволоділи ініціативою. Мадан та Обейд скоротили відставання, а на останній хвилині матчу Мадан оформив дубль та вирвав для своєї команди нічию.

Аь-Айн залишився на вершині турнірної таблиці та має в активі 13 очок.