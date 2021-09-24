Чемпионат ОАЭ, 5-й тур

Аль-урубу – Аль-Айн – 3:3

Голы: Мадан, 59, 90+9, Обейд, 68 – Лаба, 29, 38, 43 (пен)

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Матч против Аль-урубы складывался для подопечных Сергея Реброва более чем удачно. Еще до перерыва Лаба оформил хет-трик и, казалось, снял все вопросы о победителе.

Но Аль-Айн слишком рано начал праздновать. После перерыва команды поменялись ролями, и хозяева завладели инициативой. Мадан и Обейд сократили отставание, а на последней минуте матча тот же Мадан оформил дубль и вырвал для своей команды ничью.

Аь-Айн остался на вершине турнирной таблицы и имеет в активе 13 очков.