Як повідомляє портал, посилаючись на власні джерела у Будинку футболу, Ребров домовився про розірвання контракту з Аль-Айном. Відтак, вже у понеділок УАФ представить нового тренера збірної України.

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Повідомляється, що Сергій Станіславович підпише контракт за схемою 2+1. Ребров відпрацює відбори на майбутні чемпіонати світу та Європи. Після кваліфікації на Євро-2024 угоду буде переглянуто.

Варто додати, що лише 6 червня Ребров офіційно очолив Аль-Айн з ОАЕ. Попереднім місцем роботи українського тренера був угорський Ференцварош, з яким Сергій Станіславович виграв усі внутрішні трофеї.

У якості футболіста Ребров провів 75 поєдинків за національну збірну і забив 15 голів. Таким чином, він посідає четверту сходинку в історичному реєстрі бомбардирів "синьо-жовтих".