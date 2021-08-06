Якщо проаналізувати інформацію, яка лунала у ЗМІ, то реальних кандидатів на тренерський місток національної команди є 3: Сергій Ребров, Мирон Маркевич, Олексій Михайліченко. Ще лунало ім'я Юргена Клінсманна, але президент УАФ Андрій Павелко зазначив, що тренером буде українець. Хоча варіант з цим фахівцем теж доволі непоганий.

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Давайте поміркуємо, який розвиток чекає жовто-синю команду при призначенні кожного з цих кандидатів.

Сергій Ребров

Молодий тренер підтвердив свою кваліфікацію "золотим дублем" Динамо та трьома поспіль чемпіонствами Ференцвароша. Окрім того, угорська команда класно показала себе в матчах Ліги чемпіонів з іменитим Ювентусом. Нехай вояжі на Близький Схід нікого не вводять в оману – Ребров вміє працювати та досягати результату.

Ребров – перспективний тренер / Фото Динамо Київ

Команди Реброва сповідують атакувальний та комбінаційний футбол з швидкими переходами з оборони в атаку. Цей стиль збірної став би класним продовженням італійської лінії Шевченка. Також Ребров вміє довіряти молоді, що є важливим елементом розвитку команди. Не факт, що йому вдасться виправити невдалий старт в кваліфікації ЧС, але принаймні гра збірної буде видовищною. Єдина перепона на шляху Реброва – контракт з Аль-Айном, розірвати який не надто легко.

Мирон Маркевич

Іменитий тренер давно мріє знову очолити збірну. Його досвід та авторитет можуть стати хорошим "бустом" для збірної. Головну ставку Маркевич робитиме на перевірених виконавців, молоді потрібно буде стрибати вище голови, аби отримати місце у старті. Україна гратиме стабільно, зосередившись насамперед на результаті.

Досвід Маркевича може стати рятівним / Фото УАФ

Питання – тривалість контракту. Навряд чи Маркевич дозволить, щоб останнім витком його кар'єри став провал у кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року. Фінал ЛЄ з Дніпром в біографії виглядає краще. Разом з тим є сумніви, чи зможе збірна розвиватись при тривалій роботі Маркевича. На коротку перспективу – один з найкращих варіантів, на довгій дистанції можуть бути проблеми.

Олексій Михайличенко

Людина, яка готова на будь-які умови УАФ, аби працювати тренером збірної. Людина, якою Динамо завжди затикало тренерське місце, допоки шукало кращого спеціаліста.

Михайліченко може стати проміжним варіантом / Фото Динамо Київ

Окрім того, фахівця часто звинувачували у відсутності ідей та безхарактерності. У разі його призначення УАФ доведеться вислухати велику кількість критики та сарказму. Команди Михайліченка ніколи не вражали, тому не хотілося б це підтверджувати на збірній, особливо в час якого не якого підйому.

Іноземний фахівець

Побачити у збірній іменитого іноземця було б цікаво. Той самий Клінсманн привів Німеччину до "бронзи" ЧС-2006. Увага до іноземця в Європі збільшила інтерес до українських футболістів. Ризик, на який можна було б піти. У разі невдачі можна було б повернутися до українських фахівців, можливо, "підросли" б нові кандидатури.

Клінсманн – бажаний зірковий іноземець / Фото з соцмереж

Але такий хід – занадто для УАФ. В нас люблять бачити скрізь "своїх" людей, тому кликати фахівця з іменем, який гучно диктуватиме свої правила навряд чи хтось буде. До понеділка ймовірність ще зберігається, але брати на себе ризик та відповідальність не в стилі нашого футбольного керівництва.