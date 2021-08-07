Как сообщает портал, ссылаясь на собственные источники в Доме футбола, Ребров договорился о расторжении контракта с Аль-Айном. Следовательно, уже в понедельник УАФ представит нового тренера сборной Украины.

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Сообщается, что Сергей Станиславович подпишет контракт по схеме 2+1. Ребров отработает отборы на будущие чемпионаты мира и Европы. После квалификации на Евро-2024 соглашение будет пересмотрено.

Стоит добавить, что только 6 июня Ребров официально возглавил Аль-Айн из ОАЭ. Предыдущим местом работы украинского тренера был венгерский Ференцварош, с которым Сергей Станиславович выиграл все внутренние трофеи.

В качестве футболиста Ребров провел 75 поединков за национальную сборную и забил 15 голов. Таким образом, он занимает четвертое место в историческом реестре бомбардиров "сине-желтых".