Андрій відіграв весь поєдинок і відзначився третім взяттям воріт у сезоні.

Українець вийшов у стартовому складі на матч Четвертого раунду (аналог 1/16 фіналу) Кубка Англії проти Донкастер Роверс (представник третього дивізіону).

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Вже на 2-й хвилині фаворит відкрив рахунок – Пабло Форнальс скористався пасом Раяна Фредрікса. До речі, розігнав цю атаку Андрій Ярмоленко – саме він запустив по флангу Фредерікса, який прострілив у центр штрафного майданчика.

А через півгодини господарі забили вдруге. Саїд Бенрахма вивів на ударну позицію Ярмоленка, який ідеально реалізував свій шанс і перекинув голкіпера.

По перерві Донкастер Роверс пропустив ще двічі. Спочатку автоголом відзначився 37-річний захисник Енді Батлер, а згодом побиття продовжив дебютант Оладапо Афолаян.

Гол Ярмоленка

Якщо у попередніх раундах "молотки" проходили суперників з 5-го та 3-го дивізіонів, то тепер на команду Ярмоленка чекає топовий суперник. У неділю, 24 січня, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль визначать того, хто 10 лютого позмагається із Вест Хемом.

Кубок Англії, Четвертий раунд

Вест Хем – Донкастер Роверс 4:0

Голи: Форнальс, 2, Ярмоленко, 32, Батлер (автогол), Афолаян, 78.