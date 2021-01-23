Аталанта не залишила шансів Мілану – Маліновський з’явився на заключні хвилини
Руслан вийшов на заміну, коли все було вирішено.
Один з найцікавіших матчів вихідних відбувався на "Сан-Сіро", де Мілан приймав Аталанту. Руслан Маліновський розпочав матч на лаві запасних. Натомість у старті гостей вийшли Йосіп Ілічіч та Маттео Пессіна.
До теми Маліновський грає з травмою та потребує операції
У середині першого тайму Аталанта відкрила рахунок. Крістіан Ромеро забив перший гол за нову команду в Серії А. По перерві бергамаски довели справу до розгрому. Спочатку Ілічіч реалізував пенальті, а Дуван Сапата добив суперника.
Маліновський з’явився на полі замість Пессіни на 90-й хвилині і встиг лише 8 разів доторкнутися до м’яча.
Незважаючи на поразку, Мілан залишився на першій сходинці з 43 очками. В Аталанти 36 пунктів і вона йде четвертою, хоча Наполі та Ювентус, які розташувалися нижче, мають по дві гри в запасі. У середу команда з Бергамо зіграє в Кубку Італії проти Лаціо.
Чемпіонат Італії, 19 тур
Мілан – Аталанта 0:3
Голи: Ромеро, 26, Ілічіч, 53 (пен.), Сапата, 77.
Поділитися новиною