Руслан вийшов на заміну, коли все було вирішено.

Один з найцікавіших матчів вихідних відбувався на "Сан-Сіро", де Мілан приймав Аталанту. Руслан Маліновський розпочав матч на лаві запасних. Натомість у старті гостей вийшли Йосіп Ілічіч та Маттео Пессіна.

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У середині першого тайму Аталанта відкрила рахунок. Крістіан Ромеро забив перший гол за нову команду в Серії А. По перерві бергамаски довели справу до розгрому. Спочатку Ілічіч реалізував пенальті, а Дуван Сапата добив суперника.

Маліновський з’явився на полі замість Пессіни на 90-й хвилині і встиг лише 8 разів доторкнутися до м’яча.

Незважаючи на поразку, Мілан залишився на першій сходинці з 43 очками. В Аталанти 36 пунктів і вона йде четвертою, хоча Наполі та Ювентус, які розташувалися нижче, мають по дві гри в запасі. У середу команда з Бергамо зіграє в Кубку Італії проти Лаціо.

Чемпіонат Італії, 19 тур

Мілан – Аталанта 0:3

Голи: Ромеро, 26, Ілічіч, 53 (пен.), Сапата, 77.