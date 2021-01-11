Захисник Динамо та збірної України Денис Попов під час відпустки набрав шалені кондиції.

Центральний захисник Динамо Денис Попов продемонстрував повну готовність до зимових зборів. Відповідні світлини футболіст опублікував у своєму Instagram.

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Під час відпустки Денис посилено займався у тренажерному залі. Результати його роботи вражають, адже форма молодого українця нічим не гірша за ту, яку любить демонструвати Кріштіану Роналду.

Зазначимо, що вчора київське Динамо вийшло із відпустки. Гравці мають здати тести на коронавірус, а також пройти медичне обстеження перед початком тренувального процесу.

У поточному сезоні Попов взяв участь у 14 матчах Динамо у всіх турнірах, в яких відзначився 2 м'ячами.