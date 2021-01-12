Капитан Реала Серхио Рамос продолжает демонстрировать навыки бомбардира. Его очередной жертвой стал Андрей Лунин.

Защитник Реала Серхио Рамос эффектно поразил ворота украинского голкипера Андрея Лунина. Видео с тренировки "сливочных" опубликовала Marca.

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Мадридский Реал находится в Малаге, где вскоре поборется за Суперкубок Испании. На тренировку команды пришли болельщики, которые, очевидно, разместились за пределами стадиона. Выстрел Рамоса сорвал бурные овации.

Отметим, что капитан Реала уже давно заслужил славу бомбардира. Несмотря на позицию в центре защиты он забил 100 голов в 667 матчах за королевский клуб.