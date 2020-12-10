Легендарний ексфорвард Дніпра Олег Протасов пишається грою збірної України в Лізі націй.

На думку Олега Протасова, Україна гідно себе проявила в елітному дивізіоні Ліги націй, а матч зі Швейцарією мусить відбутися. Про це він розповів на засіданні експерт-клубу Parimatch.

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"Незважаючи на важкий рік, футбол жив, живе й житиме далі. У цій Лізі націй нам вдалося провести два поєдинки з глядачами — з Іспанією та Німеччиною.

Думаю, наша збірна відмінно себе проявила. Ми можемо нею пишатися.

На жаль, один матч не було зіграно, турнір не завершили. Ми зі свого боку зараз робимо все можливе, щоб матч зі Швейцарією відбувся на футбольному полі, тому йдемо до спортивного суду Лозанни.

Ми будемо обережні у своїх висловлюваннях щодо цього. Можу сказати точно, зі стовідсотковою гарантією: Україна не порушила жодного пункту медичного протоколу, щоб була можливість позбавити нас права вийти на матч зі швейцарцями. Сподіваюся, ми зі збірною Швейцарії на полі вирішимо, хто більш гідний залишитися в Лізі А", – сказав Протасов.

Нагадаємо, УЄФА скасував матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна через спалах коронавірусу в таборі "жовто-синіх" та зарахував нашій команді технічну поразку. УАФ оскаржуватиме це рішення в Спортивному арбітражному суді Лозанни.