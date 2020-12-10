Легендарный ексфорвард Днепра Олег Протасов гордится игрой сборной Украины в Лиге наций.

По мнению Олега Протасова, Украина достойно себя проявила в элитном дивизионе Лиги наций, а матч со Швейцарией должен состояться. Об этом он рассказал на заседании эксперт-клуба Parimatch.

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"Несмотря на тяжелый год, футбол жил, живет и будет жить дальше. В этой Лиге наций нам удалось провести два поединка со зрителями – с Испанией и Германией.

Думаю, наша сборная отлично себя проявила. Мы можем ею гордиться.

К сожалению, один матч не был сыгран, турнир не завершили. Мы со своей стороны сейчас делаем все возможное, чтобы матч со Швейцарией состоялся на футбольном поле, поэтому идем в Спортивный суд Лозанны.

Мы будем осторожны в своих высказываниях по этому поводу. Могу сказать точно, со стопроцентной гарантией: Украина не нарушила ни одного пункта медицинского протокола, чтобы была возможность лишить нас права выйти на матч со швейцарцами. Надеюсь, мы со сборной Швейцарии на поле решим, кто более достоин остаться в Лиге А", – сказал Протасов.

Напомним, УЕФА отменил матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина из-за вспышки коронавируса в лагере "желто-синих" и засчитал нашей команде техническое поражение. УАФ хочет обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны.