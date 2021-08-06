Турецький Трабзонспор відчув велику конкуренцію за Артема Довбика. Клуб готовий заплатити за трансфер футболіста не 3,5 мільйонів євро, а 5.

Цікаво Маркевич отримав пропозицію очолити збірну Україну – фахівець торгується за тривалість контракту

Головним конкурентом турків зараз являється Андерлехт. Зацікавлення з боку бельгійського гранда раніше підтвердив агент Артема.

Окрім того, підписати нападника не проти донецький Шахтар. Щоправда, чутки виглядають не надто правдивими, адже "гірники" влітку витратили кругленьку суму на Лассіну Траоре.

Нагадаємо, Довбик голом вивів Україну в 1/4 Євро-2020. Старт чемпіонату України теж видався для нього вдалим – дубль у ворота Ворскли.