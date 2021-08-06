Турецкий Трабзонспор почувствовал большую конкуренцию за Артема Довбика. Клуб готов заплатить за трансфер футболиста не 3,5 миллиона евро, а 5.

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Главным конкурентом турок сейчас является Андерлехт. Интерес со стороны бельгийского гранда ранее подтвердил агент Артема.

Кроме того, подписать нападающего не прочь донецкий Шахтер. Правда, слухи выглядят не слишком правдивыми, ведь "горняки" летом потратили кругленькую сумму на Лассину Траоре.

Напомним, Довбык голом вывел Украину в 1/4 Евро-2020. Старт чемпионата Украины тоже выдался для него удачным – дубль в ворота Ворсклы.