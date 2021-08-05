Вже 9 серпня виконком УАФ голосуватиме за нового тренера національної збірної України. На крісло наставника "жовто-синіх" є одразу декілька претендентів.

Цікаво Ребров зустрінеться з президентом Аль-Айна – тренер горить бажанням очолити збірну

Президент УАФ Андрій Павелко хоче бачити на тренерському містку Мирона Маркевича. Гальмує переговори позиція щодо тривалості контракту: Павелко пропонує угоду лише до кінця 2022 року, Маркевич наполягає на трьохрічному контракті.

Якщо домовитися з Маркевичем не вдасться, роботу запропонують Олексію Михайліченку, який згоден на умови УАФ.

Яка ситуація з Сергієм Ребровим – наразі не повідомляється.