За інформацією журналіста телеканалів "Футбол" Ігоря Бурбаса, у контракті Сергія Реброва не передбачена можливість дострокового розірвання у разі пропозиції очолити збірну. Але попри це фахівець має план "Б".

Цікаво Маркевич отримав пропозицію очолити збірну Україну – фахівець торгується за тривалість контракту

У договорі Реброва з Аль-Айном є пункт про певний випробувальний термін, впродовж якого сторони придивляються одна до одної. Поки цей термін не вийшов, будь-яка сторона може припинити дію угоди в односторонньому порядку.

Скоріше за все, на очній зустрічі з президентом Аль-Айна Ребров активує цей пункт.

Нагадаємо, що 1 серпня Андрій Шевченко повідомив про припинення роботи у національній команді. Головними претендентами на посаду ЗМІ називають Сергія Реброва, Мирона Маркевича та Олексія Михайліченка.