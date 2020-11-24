Колишній віце-президент УПЛ, футбольний юрист та адвокат Маркіян Ключковський вважає, що українська сторона має непогані шанси на позитивний розгляд справи щодо матчу Швейцарія – Україна.

– Ситуація навколо поєдинку Швейцарія – Україна абсолютно в дусі теперішнього часу, – каже Маркіян Ключковський в коментарі Збірна24. – Сама по собі вона є унікальною, але певною мірою прогнозованою. Ми живемо у час пандемії. Можна було очікувати того, що рано чи пізно коронавірус вплине на проведення футбольних матчів. Прикро тільки те, що це пов'язано зі збірною України. Втім я не можу сказати, що вказана ситуація є супер неочікуваною. Якраз для цього УЄФА розроблялися протоколи, які регулювали б такі випадки. Тепер ці протоколи будуть протестовані на практиці.

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– Рішення головного лікаря кантону Люцерн про заборону проведення поєдинку стало своєрідним документом, який поєднав футбольне та медичне право?

– Повноваження місцевої влади є безумовно вищими і важливішими, ніж повноваження влади футбольної. Адже мова йде про громадське здоров'я. Усі протоколи і комунікації написані таким чином, що саме місцева влада видає дозвіл на проведення матчів. УЄФА ніяким чином не може на це вплинути. Можна лише спілкуватися і доносити свою думку. Трішки викривляє ситуацію те, що зустріч мала відбутися у Швейцарії – там розташована штаб-квартира УЄФА. Але це насправді ніякого значення не має і не повинно мати.

– Чи можемо припускати, що УАФ зробила все можливе для того, щоб максимально якісно захистити власні інтереси і запобігти усім можливим негативним наслідкам?

– Я впевнений, що українська сторона робить все можливе для цього. І навіть більше. Я приблизно розумію, хто саме з юристів представлятиме нас у цій справі, тому не переживаю за якість і потужність цього представництва. Невизначеність полягає тільки в тому, що ця ситуація – унікальна. Немає особливих прецедентів, на які можна посилатися. Можемо лише здогадуватися, яке рішення буде прийнято. Як на мене, позиція української сторони є сильною, хоча справа за своєю суттю непроста. І на позитивний результат можна розраховувати. Зрештою, тут треба ще з'ясувати, що для нас вважатиметься позитивним результатом.

– Беручи до уваги всю наявну у пресі інформацію, який прогноз ви можете зробити?

– Зараз всі говорять про технічну поразку, жеребкування чи ще щось. Насправді існують Спеціальні правила УЄФА. Вони передбачають перегравання матчу як першочерговий варіант, якщо це, звичайно, можливо. Для цього УЄФА має визначити час, дату і місце проведення матчу. У тому числі, на нейтральній території.

– А якщо матч переграти не вдасться?

– На цьому наголошували в УЄФА, оскільки календар зараз перенасичений. У таких ситуаціях справа передається на розгляд дисциплінарних органів. Якщо це відбувається, то варто розуміти – переграти матч не можна через терміновість чи нагальність. А терміновість може бути тільки одна – 7 грудня відбудеться жеребкування груп відбору до Чемпіонату світу. Формування корзин відбувається відповідно до рейтингу збірних ФІФА, на який впливають і матчі Ліги Націй. Формально без результату протистояння Швейцарія – Україна УЄФА не може сформувати корзини. Тому переграти матч у такі короткі терміни до жеребкування немає можливості. Я не математик, а для підрахунку рейтингу треба уважно всі показники вираховувати. Проте можна зробити висновок, що результат згаданої зустрічі ніяк не вплине на посів і рейтинг команд – і швейцарці, і ми в будь-якому разі потрапляємо у другу корзину. Отже, жодної нагальності у цьому немає. Наступні ігри Ліги націй відбудуться аж навесні 2022 року. Тому часу для того, щоб знайти дату та зіграти перенесений матч, достатньо. Головна позиція повинна полягати у тому, що УЄФА прийнято поспішне рішення – передати справу на розгляд дисциплінарного комітету. Спочатку має бути визначено, чи можна цей матч переграти в принципі, щоб його долю було визначено на футбольному полі, а не в кабінеті чи шляхом жеребкування.

– Варіант із жеребкуванням залишається реальним?

– Він прямо передбачений Спеціальним правилами. Коли справа доходить до дисциплінарних органів і встановлюється вина однієї зі збірних, тоді цій збірній зараховується технічна поразка. Якщо вини не було з боку жодної зі сторін або ж вона була обопільною, тоді застосовується жеребкування: 1:0, 0:1 або 0:0. Якщо наш матч переграти не можна буде, то жеребкування сприйматиметься як позитивний варіант для України.

– В інтерв'ю швейцарській пресі екс-очільник УПЛ Томас Грімм висловлює прихильну до України позицію щодо зірваного матчу. Ви спілкувалися з колишнім керівником та товаришем?

– Ні, лише читав позицію Томаса і цілком з нею погоджуюся. Проте ми повертаємося до того, з чого почали – йде мова про силу рішення органів державної влади. Це рішення неможливо оскаржити в рамках футбольного правосуддя – лише в загальному суді в кантоні Люцерн (наскільки це буде мати практичний сенс – інше питання). Зрозуміло, що в дисциплінарних органах УЄФА можна наводити різні аргументи, мовляв, це рішення було хибним, поспішним і упередженим. Слід, наприклад апелювати до висловів цього лікаря, коли він заявляв, що є вболівальником збірної Швейцарії і, як приватній особі, йому таке рішення подобається. Але ці аргументи стосуватимуться тільки питання вини однієї чи іншої сторони – України та Швейцарії. Варто доводити, що вини збірної України у тому, що поєдинок не відбувся, немає.