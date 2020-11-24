Бывший вице-президент УПЛ, футбольный юрист и адвокат Маркиян Ключковский считает, что украинская сторона имеет неплохие шансы на положительное рассмотрение дела относительно матча Швейцария – Украина.

– Ситуация вокруг поединка Швейцария – Украина абсолютно в духе настоящего времени, – говорит Маркиян Ключковский в комментарии Сборная24. – Сама по себе она является уникальной, но в определенной степени прогнозируемой. Мы живем во время пандемии. Можно было ожидать того, что рано или поздно коронавирус повлияет на проведение футбольных матчей. Обидно только то, что это связано со сборной Украины. Впрочем я не могу назвать указанную ситуацию супер неожиданной. Именно для этого УЕФА разрабатывались протоколы, которые регулировали бы такие случаи. Теперь эти протоколы будут протестированы на практике.

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– Решение главного врача кантона Люцерн о запрете проведения поединка стало своеобразным документом, который соединил футбольное и медицинское право?

– Полномочия местной власти являются безусловно выше и важнее, чем полномочия власти футбольной. Ведь речь идет об общественном здоровье. Все протоколы и коммуникации написаны таким образом, что именно местная власть выдает разрешение на проведение матчей. УЕФА никоим образом не может на это повлиять. Можно только общаться и доносить свое мнение. Немного искажает ситуацию то, что встреча должна была состояться в Швейцарии – там расположена штаб-квартира УЕФА. Но это на самом деле никакого значения не имеет и не должно иметь.

– Можем предполагать, что УАФ сделала все возможное для того, чтобы максимально качественно защитить собственные интересы и предотвратить все возможные негативные последствия?

– Я уверен, что украинская сторона делает все возможное для этого. И даже больше. Я примерно понимаю, кто именно из юристов будет представлять нас в этом деле, поэтому не переживаю за качество и мощность этого представительства. Неопределенность заключается только в том, что эта ситуация – уникальна. Нет особых прецедентов, на которые можно ссылаться. Можем только догадываться, какое решение будет принято. Как по мне, позиция украинской стороны является сильной, хотя дело по своей сути непростое. И на положительный результат можно рассчитывать. В конце концов, здесь надо еще выяснить, что для нас будет считаться положительным результатом.

– Принимая во внимание всю имеющуюся в прессе информацию, какой прогноз вы можете сделать?

– Сейчас все говорят о техническом поражении, жеребьевке или еще чем-то. На самом деле существуют Специальные правила УЕФА. Они предусматривают переигровку матча как первоочередной вариант, если это, конечно, возможно. Для этого УЕФА определяет время, дату и место проведения матча. В том числе, на нейтральной территории.

– А если матч переиграть не удастся?

– Это отмечали в УЕФА, поскольку календарь сейчас перенасыщен. В таких ситуациях дело передается на рассмотрение дисциплинарных органов. Если это происходит, то следует понимать – переиграть матч нельзя из-за срочности или неотложности. А срочность может быть только одна – 7 декабря состоится жеребьевка групп отбора на Чемпионат мира. Формирование корзин происходит согласно рейтингу сборных ФИФА, на который влияют и матчи Лиги Наций. Формально без результата противостояния Швейцария – Украина УЕФА не может сформировать корзины. Поэтому переиграть матч в такие короткие сроки до жеребьевки нет возможности. Я не математик, а для подсчета рейтинга надо внимательно все показатели высчитывать. Однако можно сделать вывод, что результат упомянутой встречи никак не повлияет на посев и рейтинг команд – и швейцарцы, и мы в любом случае попадаем во вторую корзину. Итак, никакой неотложности здесь нет. Следующие игры Лиги наций состоятся только весной 2022 года. Поэтому времени для того, чтобы найти дату и сыграть перенесенный матч, достаточно. Главная позиция должна заключаться в том, что УЕФА принято поспешное решение – передать дело на рассмотрение дисциплинарного комитета. Сначала следует определить, можно ли этот матч переиграть в принципе, чтобы его судьба была определена на футбольном поле, а не в кабинете или путем жеребьевки.

– Вариант с жеребьевкой остается реальным?

– Она прямо предусмотрена Специальными правилами. Когда дело доходит до дисциплинарных органов и устанавливается вина одной из сборных, тогда этой сборной засчитывается техническое поражение. Если вины не было со стороны одной из сторон или же она была обоюдной, тогда применяется жеребьевка: 1:0, 0:1 или 0:0. Если наш матч переиграть нельзя будет, то жеребьевка будет восприниматься как положительный вариант для Украины.

– В интервью швейцарской прессе экс-глава УПЛ Томас Гримм выражает благосклонную к Украине позицию относительно сорванного матча. Вы общались с бывшим руководителем и другом?

– Нет, только читал позицию Томаса и вполне с ней согласен. Однако мы возвращаемся к тому, с чего начали – говорится о силе решения органов государственной власти. Это решение невозможно обжаловать в рамках футбольного правосудия – только в общем суде в кантоне Люцерн (насколько это будет иметь практический смысл – другой вопрос). Понятно, что в дисциплинарных органах УЕФА можно приводить разные аргументы, мол, это решение было ошибочным, поспешным и предвзятым. Следует, например апеллировать к высказываниям этого врача, когда он заявлял, что является болельщиком сборной Швейцарии и, как частному лицу, ему такое решение нравится. Но эти аргументы будут касаться только вопроса вины одной или другой стороны – Украины и Швейцарии. Стоит доказывать, что вины сборной Украины в том, что поединок не состоялся, нет.