Футболисты сборной Украины сняли позитивный ролик с новогодними поздравлениями.

Футболисты сборной Украины пожелали болельщикам футбола положительных эмоций в 2021 году и надеются на встречу на стадионе. Соответствующий ролик выложила УАФ.

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В съемке новогоднего поздравления приняли участие Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и ассистент Андрея Шевченко Андреа Малдера.