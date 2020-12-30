Український хавбек Руслан Маліновський опинився у п'ятірці найдорожчих атакувальних півзахисників італійського чемпіонату.

Портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів. Ціна на українського хавбека Руслана Маліновського не змінилася, передає Команда1.

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Вартість українця складає 21 мільйон євро. Завдяки цьому Маліновський замикає п'ятірку найдорожчих атакувальних хавбеків Серії А. Також гравець збірної України 7-й за ціною серед гравців Аталанти та 69-й – серед всіх футболістів італійського чемпіонату.