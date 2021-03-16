Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч незабаром знову одягне футболку національної команди.

Зірковий нападник Златан Ібрагімовіч повертається у збірну Швеції. Футболіст потрапив у розширений список на березневі матчі національної команди.

Цікаво Зінченко отримав прочухана від Гвардіоли: іспанець незадоволений амбіціями українця

Вже незабаром Швеція зіграє проти Грузії (25 березня), Косово (28 березня) та Естонії (31 березня). Найкращий бомбардир команди в історії (62 голи у 116 матчах) оформить велике повернення після конфлікту з Янне Андерсоном після Євро-2016.

Зазначимо, що зараз Златан відновлюється від невеликого пошкодження, але 39-річний форвард буде готовий вийти на поле у жовтій футболці.