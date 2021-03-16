Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відреагував на слова Зінченка про можливість завоювати 4 трофеї.

Український універсал Манчестер Сіті Олександр Зінченко в інтерв'ю висловив надію на те, що Манчестер Сіті вдасться завоювати усі 4 трофеї в сезоні.

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Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола дуже скептично поставився до амбіцій українця.

Я старший за Зінченка. У мене більше досвіду і я з ним не згоден. Олександр повинен сконцентруватись на хорошій грі у завтрашньому матчі та путівкою у чвертьфінал. Чотири титули ще нікому не вдалось здобути, і я думаю, що цього не трапиться, – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Сіті проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії М. У першому поєдинку підопічні Гвардіоли перемогли на виїзді з рахунком 2:0.