Возвращение короля: Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции
Форвард Милана Златан Ибрагимович вскоре снова оденет футболку национальной команды.
Источник:Sky Sport Italia
Звездный нападающий Златан Ибрагимович возвращается в сборную Швеции. Футболист попал в расширенный список на мартовские матчи национальной команды.
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Уже вскоре Швеция сыграет против Грузии (25 марта), Косово (28 марта) и Эстонии (31 марта). Лучший бомбардир команды в истории (62 гола в 116 матчах) оформит возвращение после конфликта с Янне Андерсоном после Евро-2016.
Отметим, что сейчас Златан восстанавливается от небольшого повреждения, но 39-летний форвард будет готов выйти на поле в желтой футболке.
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