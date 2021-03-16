Форвард Милана Златан Ибрагимович вскоре снова оденет футболку национальной команды.

Звездный нападающий Златан Ибрагимович возвращается в сборную Швеции. Футболист попал в расширенный список на мартовские матчи национальной команды.

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Уже вскоре Швеция сыграет против Грузии (25 марта), Косово (28 марта) и Эстонии (31 марта). Лучший бомбардир команды в истории (62 гола в 116 матчах) оформит возвращение после конфликта с Янне Андерсоном после Евро-2016.

Отметим, что сейчас Златан восстанавливается от небольшого повреждения, но 39-летний форвард будет готов выйти на поле в желтой футболке.