Збірна Швейцарії аутсайдер групи 4 дивізіону A, в якому бореться з Україною. За два тури до завершення Ліги націй головний тренер збірної Швейцарії Владимир Петкович розповів, що потрібно зробити його команді, щоб не опуститися у класі.

Владимир Петкович розповів про завдання збірної Швейцарії на листопадові матчі після оприлюднення складу своєї команди. Про це повідомляє Швейцарська футбольна асоціація.

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У Лізі націй нашою метою є залишитися в дивізіоні А

За словами Петковича, Швейцарія повинна перемогти Іспанію та Україну. Тільки тоді швейцарці зможуть залишитися у дивізіоні A.

Наприкінці цього особливого року в нас є можливість зіграти проти трьох класних суперників. Товариський матч із Бельгією надасть нам чудову можливість перевірити свої сили з прицілом на Євро-2020. У Лізі націй нашою метою є залишитися в дивізіоні А. Для цього необхідно перемагати Іспанію й Україну,

– сказав тренер.

Петкович вважає, що це важке завдання, але цілком можливе для його футболістів.

"Ми оптимісти, але реалісти. Проти найкращих команд Європи для перемоги необхідно показати 120 відсотків своїх можливостей", – резюмував Петкович.

Яка турнірна таблиця у Лізі націй

За два тури до завершення групового турніру Ліги націй-2020 Швейцарія посідає останнє місце, набравши 2 очки.

Швейцарці двічі зіграли внічию з Німеччиною, програли Іспанії та Україні.

Лідер групи – Іспанія, яка набрала 7 очок. Німеччина та Україна мають по 6 очок.

Поєдинок між збірними Швейцарії та України відбудеться 17 листопада в Люцерні. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. У вересні Україна перемогла Швейцарію у Львові з рахунком 2:1.