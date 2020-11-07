Потрібно перемагати Іспанію та Україну, щоб залишитися у дивізіоні A, – тренер Швейцарії
Збірна Швейцарії аутсайдер групи 4 дивізіону A, в якому бореться з Україною. За два тури до завершення Ліги націй головний тренер збірної Швейцарії Владимир Петкович розповів, що потрібно зробити його команді, щоб не опуститися у класі.
Владимир Петкович розповів про завдання збірної Швейцарії на листопадові матчі після оприлюднення складу своєї команди. Про це повідомляє Швейцарська футбольна асоціація.
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У Лізі націй нашою метою є залишитися в дивізіоні А
За словами Петковича, Швейцарія повинна перемогти Іспанію та Україну. Тільки тоді швейцарці зможуть залишитися у дивізіоні A.
Наприкінці цього особливого року в нас є можливість зіграти проти трьох класних суперників. Товариський матч із Бельгією надасть нам чудову можливість перевірити свої сили з прицілом на Євро-2020. У Лізі націй нашою метою є залишитися в дивізіоні А. Для цього необхідно перемагати Іспанію й Україну,
– сказав тренер.
Петкович вважає, що це важке завдання, але цілком можливе для його футболістів.
"Ми оптимісти, але реалісти. Проти найкращих команд Європи для перемоги необхідно показати 120 відсотків своїх можливостей", – резюмував Петкович.
Яка турнірна таблиця у Лізі націй
За два тури до завершення групового турніру Ліги націй-2020 Швейцарія посідає останнє місце, набравши 2 очки.
Швейцарці двічі зіграли внічию з Німеччиною, програли Іспанії та Україні.
Лідер групи – Іспанія, яка набрала 7 очок. Німеччина та Україна мають по 6 очок.
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