Сборная Швейцарии аутсайдер группы 4 дивизиона A, в котором борется с Украиной. За два тура до завершения Лиги наций главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказал, что нужно сделать его команде, чтобы не опуститься в классе.

Владимир Петкович рассказал о задачах сборной Швейцарии на ноябрьские матчи после обнародования состава своей команды. Об этом сообщает Швейцарская футбольная ассоциация. К теме Швейцария объявила заявку на матчи с Украиной и Испанией в Лиге наций В Лиге наций нашей целью является остаться в дивизионе А

По словам Петковича, Швейцария должна победить Испанию и Украину. Только тогда швейцарцы смогут остаться в дивизионе A.

В конце этого особого года у нас есть возможность сыграть против трех классных соперников. Товарищеский матч с Бельгией даст нам прекрасную возможность проверить свои силы с прицелом на Евро-2020. В Лиге наций нашей целью является остаться в дивизионе А. Для этого необходимо побеждать Испанию и Украину,

– сказал тренер.

Петкович считает, что это трудная задача, но вполне возможное для его футболистов.

"Мы оптимисты, но реалисты. Против лучших команд Европы для победы необходимо показать 120 процентов своих возможностей", – резюмировал Петкович.

Какая турнирная таблица Лиги наций

За два тура до завершения группового турнира Лиги наций-2020 Швейцария занимает последнее место, набрав 2 очка.

Швейцарцы дважды сыграли вничью с Германией, проиграли Испании и Украины.

Лидер группы – Испания, которая набрала 7 очков. Германия и Украина имеют по 6 очков.

Поединок между сборными Швейцарии и Украины состоится 17 ноября в Люцерне. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. В сентябре Украина победила Швейцарию во Львове со счетом 2:1.