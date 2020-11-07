Нужно побеждать Испанию и Украину, чтобы остаться в дивизионе A, – тренер Швейцарии
Сборная Швейцарии аутсайдер группы 4 дивизиона A, в котором борется с Украиной. За два тура до завершения Лиги наций главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказал, что нужно сделать его команде, чтобы не опуститься в классе.
По словам Петковича, Швейцария должна победить Испанию и Украину. Только тогда швейцарцы смогут остаться в дивизионе A.
В конце этого особого года у нас есть возможность сыграть против трех классных соперников. Товарищеский матч с Бельгией даст нам прекрасную возможность проверить свои силы с прицелом на Евро-2020. В Лиге наций нашей целью является остаться в дивизионе А. Для этого необходимо побеждать Испанию и Украину,
– сказал тренер.
Петкович считает, что это трудная задача, но вполне возможное для его футболистов.
"Мы оптимисты, но реалисты. Против лучших команд Европы для победы необходимо показать 120 процентов своих возможностей", – резюмировал Петкович.
Какая турнирная таблица Лиги наций
За два тура до завершения группового турнира Лиги наций-2020 Швейцария занимает последнее место, набрав 2 очка.
Швейцарцы дважды сыграли вничью с Германией, проиграли Испании и Украины.
Лидер группы – Испания, которая набрала 7 очков. Германия и Украина имеют по 6 очков.
Поделиться новостью