Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від результатів жеребкування кваліфікації на ЧС-2020.

На думку Олександра Зінченка, якщо команді вдасться виконати настанови тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком, то шанси "жовто-синіх" на фінальну частину Мундіалю в Катарі доволі високі. Про це футболіст розповів в ефірі Футбол NEWS.

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"Група досить серйозна. Звичайно, всі думають, що головний фаворит – збірна Франції, чинний чемпіон світу. Але якщо відмотати плівку назад, де ми відбиралися на Євро, всі точно так само думали про збірну Португалії. Але в підсумку Україна вийшла з першого місця.

У нас хороша команда, хороший колектив, у нас достатньо часу підготуватися і продемонструвати свою кращу гру. Ніхто не скидає з рахунків збірні Фінляндії, Боснії і Казахстану. Але якщо ми виконаємо план тренерського штабу, то зможемо досягти результату", – сказав Зінченко.

Нагадаємо, Україна розпочне відбір на ЧС-2022 матчем проти збірної Франції, який відбудеться 24 березня.