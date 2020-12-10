Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от результатов жеребьевки квалификации на ЧМ-2020.

По мнению Александра Зинченко, если команде удастся выполнить установки тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко, то шансы "желто-синих" на финальную часть Мундиаля в Катаре достаточно высоки. Об этом футболист рассказал в эфире Футбол NEWS.

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"Группа довольно серьезная. Конечно, все думают, что главный фаворит – сборная Франции, действующий чемпион мира. Но если отмотать пленку назад, где мы отбирались на Евро, все точно так же думали о сборной Португалии. Но в итоге Украина вышла с первого места.

У нас хорошая команда, хороший коллектив, у нас достаточно времени подготовиться и продемонстрировать свою лучшую игру. Никто не сбрасывает со счетов сборные Финляндии, Боснии и Казахстана. Но если мы выполним план тренерского штаба, то сможем достичь результата", – сказал Зинченко.

Напомним, Украина начнет отбор на ЧМ-2022 матчем против сборной Франции, который состоится 24 марта.