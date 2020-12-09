Захисник київського Динамо Денис Попов став героєм поєдинку 6-го туру Ліги чемпіонів проти Ференцвароша Сергія Реброва.

У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів Динамо мінімально обіграло Ференцварош та забезпечило собі путівку у Лігу Європи. Статистичний портал InStat назвав оцінки гравців у цьому матчі, повідомляє Команда1.

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Найкращим в матчі став автор єдиного забитого гола Денис Попов. Рейтинг його ефективності склав 308 балів. Захисник виконав 102 техніко-тактичні дії, виграв 10 єдиноборств та здійснив 18 відборів.

У топ-3 увійшли лише гравці Динамо: другу та третю сходинку поділили голкіпер Георгій Бущан та захисник Томаш Кендзьора, в них по 295 балів.