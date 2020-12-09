Защитник киевского Динамо Денис Попов стал героем поединка 6-го тура Лиги чемпионов против Ференцвароша Сергея Реброва.

В матче 6-го тура Лиги чемпионов Динамо минимально обыграло Ференцварош и обеспечило себе путевку в Лигу Европы. Статистический портал InStat назвал оценки игроков в этом матче, сообщает Команда1.

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Лучшим игроком в матче стал автор единственного забитого гола Денис Попов. Рейтинг его эффективности составил 308 баллов. Защитник выполнил 102 технико-тактических действий, выиграл 10 единоборств и совершил 18 отборов.

В топ-3 вошли только игроки Динамо: вторую и третью строчку поделили голкипер Георгий Бущан и защитник Томаш Кендзера, у них по 295 баллов.