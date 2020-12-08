Бельгійський Брюгге розписав нічию з Лаціо у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів та продовжить єврокубковий шлях у Лізі Європи.

У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів Лаціо приймав Брюгге Едуарда Соболя. Для виходу у раунд плей-офф Ліги чемпіонів бельгійцям потрібна була лише перемога, повідомляє Збірна24.

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Матч розпочався дуже активно, і вже на 2-й хвилині Едуард Соболь отримав жовту картку. На 12-й хвилині Корреа відкрив рахунок у поєдинку. Майже одразу Вормер зрівняв рахунок, але завдяки реалізованому Іммобіле пенальті "орли" пішли на перерву з перевагою в один м'яч. Крім того, наприкінці тайму Соболь отримав другу жовту картку та покинув поле.

Попри гру в меншості Брюгге не зменшив обороти та навіть зрівняв рахунок, але чуда не сталося – Лаціо втримав рахунок та виходить в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а Брюгге буде грати в Лізі Європи.

Ліга чемпіонів, 6-й тур

Лаціо – Брюгге – 2:2

Голи: Корреа, 12, Іммобіле , 27 (пен.) – Вормер, 15, Ванакен, 76

Вилучення: Соболь, 39 (друга жовта)