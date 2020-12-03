У віці 31-го року передчасно пішов у вічність колишній центральний захисник Марокко Мохамед Абархун. Останнім його клубом був Різеспор, в якому виступає Микола Морозюк.

Колишній гравець збірної Марокко Мохамед Абархун пішов з життя, повідомляє офіційний Twitter ФІФА.

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Футболісту був лише 31 рік. У лютому 2020 року Абархуну стало погано перед матчем із Трабзонспором. Лікарі Різеспора після детального обстеження виявили у нього рак шлунку.

Клуб не став продовжувати контракт з Абархуном, проте до останнього підтримував марокканця фінансово.

За національну команду Абархун провів 7 матчів, а також був учасником Олімпіади-2012 у складі команди U-23.