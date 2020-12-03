В возрасте 31-го года преждевременно ушел в вечность бывший центральный защитник Марокко Мохамед Абархун. Последним его клубом был Ризеспор, в котором выступает Николай Морозюк.

Бывший игрок сборной Марокко Мохамед Абархун ушел из жизни, сообщает официальный Twitter ФИФА.

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Футболисту был только 31 год. В феврале 2020 Абархуну стало плохо перед матчем с Трабзонспором. Врачи Ризеспора после детального обследования обнаружили у него рак желудка.

Клуб не стал продлевать контракт с Абархуном, однако до последнего поддерживал марокканца финансово.

За национальную команду Абархун провел 7 матчей, а также был участником Олимпиады-2012 в составе команды U-23.