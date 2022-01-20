У компенсований час "россо-нері" забили гол, але арбітр матчу помилково скасував взяття воріт. А вже в наступній атаці Спеція забила переможний гол – асист оформив Віктор Коваленко, якого назвали героєм матчу.

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Після гри суддя Марко Серра визнав свою помилку та попросив вибачення у Мілана. Втім, деякі футбольні функціонери будуть вимагати переграти матч, адже його результат може вплинути на чемпіонські амбіції команди.

У Федерацію футболу Італії вже надійшло відповідне клопотання, його розглянуть найближчим часом. До речі, у Регламенті передбачено, що матч можна переграти, якщо арбітр зробив помилку, яка вплинула на результат гри.

Разом з тим, складність полягає у тому, що Мессіас забив гол вже після свистка арбітра. Таким чином, його гол не міг бути зарахованим. Яким буде рішення Федерації футболу Італії – стане відомо в найближчий час.